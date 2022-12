OPEP mantém corte na produção de petróleo

Desde novembro que os países da aliança decidiram não ultrapassar a meta de 2 milhões de barris por dia.



A decisão prende-se com "questões de mercado", dado o impacto do crescimento mais lento da economia e do aumento da inflação e das taxas de juro.



Os 23 países que compõem a OPEP, nos quais se inclui a Rússia, agendaram uma nova reunião para fevereiro.