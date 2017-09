Partilhar o artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta Imprimir o artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta Enviar por email o artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta Aumentar a fonte do artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta Diminuir a fonte do artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta Ouvir o artigo OPEP reduz produção em agosto e confia no fim do excesso de oferta

Tópicos:

Viena,