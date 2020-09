Operação da ASAE fiscaliza condições de transporte de mercadorias em todo o país

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica está a desenvolver uma operação de fiscalização às condições em que são transportadas as mercadorias, em particular as alimentares. A ação da ASAE começou ontem à noite na fronteira de Vilar Formoso e estende-se no dia de hoje a mais de 50 pontos do país.