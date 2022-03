"Operação Selatis". PJ deteve 25 pessoas por cibercrime

Segundo a polícia, foram usadas cerca de 50 contas bancárias portuguesas para o branqueamento de capitais, com um prejuízo superior a um milhão e 300 mil euros.



Na operação foram executadas 27 buscas domiciliárias e não domiciliárias em vários concelhos da Grande Lisboa, e também em Espinho e no Porto.



A Judiciária aconselhou as empresas a terem regras no que diz respeito ao visionamento de correio institucional.