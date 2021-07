Operadora de casinos em Macau Melco com perdas líquidas de 157,4 ME no 2.º trimestre

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, com quatro casinos em Macau, teve perdas líquidas de 185,7 milhões de dólares (157,4 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, anunciou hoje a empresa.