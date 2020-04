Operadora de jogo de Macau Sands China com prejuízos de 153 ME no 1.º trimestre

"Nunca vi nada parecido nos meus mais de setenta anos de negócios", afirmou o fundador, presidente e diretor executivo da Las Vegas Sands, Sheldon G. Adelson, a empresa norte-americana que detém a maioria do capital da Sands China.

Em comunicado, o grupo com cinco casinos em Macau, informou ainda que nos primeiros três meses do ano viu as suas receitas líquidas caírem 65%, em comparação com o período homólogo de 2019.

Nos primeiros três meses do ano a capital mundial do jogo viveu uma situação impar na sua história: em janeiro, mês em que se celebra o ano novo lunar, altura em que por norma se registam os maiores ganhos nos casino, o surto levou a China a suspender os vistos para Macau, uma medida que ainda está em vigor. Em fevereiro, o Governo de Macau mandou encerrar os casinos do território por duas semanas.

Nos dois primeiros meses do ano entraram no território 3.006.859 visitantes, menos 56,9%, face ao período homólogo do ano transato. Em fevereiro essa queda foi de 95,6%.

Na mesma nota, o grupo informou que o seu gigante complexo Venitian, maior casino e o sétimo maior edifício do mundo em área útil, registou receitas de jogo de apenas 251 milhões de dólares (231 milhões de euros) no primeiro trimestre, em comparação com 740 milhões de dólares (682 milhões de euros) nos três primeiros meses de 2019.

"Não sabemos quanto tempo esta pandemia vai durar, mas estamos confiantes de que os gastos com viagens e turismo em cada um de nossos mercados e no mundo acabarão por recuperar", disse Sheldon G. Adelson, referindo-se às propriedades que a empresa tem nos Estados Unidos, Macau e Singapura.

Sobre Macau, o magnata norte-americano de 86 anos, afirmou que "agora não é a altura de para ou desacelerar o investimento" de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) na construção dos complexo Londoner Macau e The Grand Suites no Four Seasons.

"Continuo firme na minha convicção de que Macau tem a oportunidade de se tornar um dos maiores destinos de turismo de negócios e lazer no mundo e de ser a capital asiática de MICE (Encontros, Incentivos, Conferências e Feiras).

Na sexta-feira, o conselho de administração da Sands China decidiu não recomendar a distribuição de lucros do exercício de 2019 pelos acionistas, devido ao impacto económico da covid-19.

"Embora tenhamos suspendido o nosso programa de dividendos, continuamos confiantes de que a eventual recuperação de gastos com viagens e turismo e a força do nosso modelo de negócios nos permitirá oferecer crescimento e retorno de capital aos acionistas no futuro", afirmou hoje Sheldon G. Adelson, citado no comunicado.

A capital mundial do jogo teve em março quebras nas receitas na ordem dos 79,7%, em relação a igual período de 2019, mês em que as medidas para conter o surto da covid-19 praticamente encerraram as fronteiras do território e depois de em fevereiro os casinos terem fechado pelo menos 15 dias.

A economia em Macau quase paralisou, o que levou o Governo a avançar com apoios à população e às empresas.

Macau, que identificou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus, não regista novos casos desde 09 de abril e mais de metade dos pacientes já receberam alta hospitalar.