Operadora de jogo Wynn Macau com lucros de 77 milhões de euros no terceiro trimestre

Lusa27 Out, 2017, 08:05 | Economia

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, no terceiro trimestre de 2017 a Wynn Macau, umas das seis operadoras de jogo da região, registou receitas totais de 1,1 mil milhões de dólares (990 milhões de euros), entre junho e setembro, mais 69% do que os 682,7 milhões de dólares (586,7 milhões de euros) em igual período do ano passado.

Do total, 1,079 mil milhões de dólares (927,9 milhões de euros) correspondem a receitas dos casinos, ou mais 70,5% comparando com o terceiro trimestre do ano passado.

A Wynn, que tem dois empreendimentos no território: o Wynn Macau, no centro da cidade em funcionamento desde 2006 e o Wynn Palace, a mais recente propriedade do grupo que abriu a 22 de agosto no Cotai, a zona de casinos do território.

Segundo o comunicado, a Wynn Resorts, que inclui as operações em Las Vegas, nos Estados Unidos, registou receitas de 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), ou mais 45,3% em relação às receitas de 1,1 mil milhões de dólares (954 milhões de euros) auferidas entre junho e setembro de 2016.

O aumento das receitas foi justificado com os 555,3 milhões de dólares (477,3 milhões de euros) gerados pelo Wynn Palace e com os aumentos de 15,3% das receitas do Wynn Macau, para 597,4 milhões de dólares (513,5 milhões de euros), e de 7,6% em Las Vegas, para 459,6 milhões de dólares (395 milhões de euros).

Macau, que figura como a capital mundial do jogo, é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Os casinos de Macau fecharam o mês de setembro com receitas de 21.362 milhões de patacas (2.247 milhões de euros), um aumento de 16,1% relativamente ao período homólogo do ano passado, segundo dados oficiais.

Em 2017, as receitas mensais do jogo cresceram sempre a dois dígitos em termos homólogos, à exceção do primeiro mês do ano (+3,1%), mas acima dos 20% só entre maio e agosto.