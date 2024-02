Operadora de jogo Wynn Macau volta aos lucros

A empresa sublinhou que "um aumento das receitas operacionais" ajudou a inverter um prejuízo de 627,6 milhões de dólares (582 milhões de euros) em 2022, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

Os dois projetos operados pela Wynn Macau na região especial chinesa registaram receitas de 3,36 mil milhões de dólares (3,11 mil milhões de euros) em 2023, cinco vezes mais do que no ano anterior.

Os casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 2,44 mil milhões de dólares (2,26 mil milhões de euros) em receitas, seis vezes mais do que em 2022.

Seis concessionárias do jogo, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, operam em Macau, único local na China onde o jogo em casino é legal.

Os casinos da região fecharam o ano de 2023 com receitas totais de 183,1 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros), quatro vezes mais do que no ano anterior e 62,6% do montante registado no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China seguia a política "zero covid", reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 8 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

O território recebeu em 2023 mais de 28,2 milhões de visitantes, cinco vezes mais do que no ano anterior e um valor que representa 71,6% do registado antes do início da pandemia de covid-19.