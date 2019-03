Operadora russa MTS desembolsa 750 milhões de euros para encerrar investigação por corrupção

Lusa07 Mar, 2019, 09:27 | Economia

O acordo com o Departamento de Justiça norte-americano e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) "marca o fim da investigação sobre a aquisição e as operações da antiga filial do grupo no Uzbequistão, entre 2004 e meados de 2012", indicou a MTS, em comunicado.

O grupo russo não especificou os factos, mas junta-se a uma lista crescente de grupos de telecomunicações acusados pelos Estados Unidos de corrupção nesta antiga república soviética da Ásia Central.

Segundo a SEC, "a MTS pagou subornos a um funcionário uzbeque ligado ao antigo Presidente do Uzbequistão [Islam Karimov, que morreu em 2016] e exerceu influência sobre o regulador das telecomunicações" do país.

Em comunicado, a SEC estimou que a MTS pagou "pelo menos 420 milhões de dólares em subornos para obter e manter os seus negócios", o que lhe permitiu operar durante oito anos naquele país da Ásia Central "antes de ser expropriado" pelo Governo uzebeque.