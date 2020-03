Operadoras de comunicações alertam para fraudes e congestionamento das redes mas garantem reforço da capacidade

No plano conjunto, as operadoras garantem que vão manter a qualidade de serviço das redes de comunicações, nomeadamente reforçando a capacidade das redes e orientando esse reforço para as zonas onde agora há mais utilizadores.







No entanto, deixam um alerta: é necessário fazer uma utilização responsável da Internet para prevenir congestionamentos e permitir que novas utilizações, como ensino e trabalho à distância, possam funcionar.

No comunicado garantem ainda que as funções críticas do Estado vão manter total conectividade e serão reforçadas sempre que seja necessário.MEO, NOS e Voadafone alertam ainda para as situações de fraude esclarecendo que nenhuma das operadoras vai fazer visitas por sua iniciativa sem que haja um pedido prévio de assistência por parte do cliente. Mesmo que haja falhas técnicas ou avarias, essas deslocações só acontecem se o cliente pedir. E as deslocações obedecem sempre a um agendamento prévio com o cliente pelo telefone.De resto, neste comunicado conjunto, reiteram as medidas já conhecidas, a oferta de 10GB de dados aos clientes de serviço telemóvel e a oferta da mensalidade dos canais desportivos Sport TV, BTV e Eleven Sports.Tal como outras empresas, entre os seus colaboradores, as operadoras vão privilegiar o teletrabalho com a suspensão de toda a actividade comercial presencial.