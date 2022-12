Operadoras de jogo com licenças renovadas prometem investir no futuro de Macau

A MGM Grand Paradise, que ficou em primeiro lugar no concurso público para a atribuição das licenças de jogo, referiu-se à assinatura do contrato como "um marco histórico", salientando que vai "alinhar-se proativamente com as orientações da nação para promover o desenvolvimento do turismo de alta qualidade".

"A nova concessão também abre uma nova oportunidade de desenvolvimento para mim. Com entusiasmo e espírito inabalável, vou dedicar-me a assumir as responsabilidades nos próximos 10 anos e cumprir os compromissos da empresa em Macau", escreveu a diretora executiva da operadora, Pansy Ho, num comunicado enviado à comunicação social.

Já o diretor executivo da Sands China, Robert G. Goldstein, afirmou que a empresa se sente "honrada e ansiosa para continuar a investir no desenvolvimento de Macau, na sua diversificação e sucesso".

"Hoje olhamos para a frente com a mesma confiança e entusiasmo no futuro de Macau do nosso fundador Sheldon G. Adelson há duas décadas, quando se comprometeu com a visão do Cotai Strip", disse, referindo-se ao fundador da operadora de jogo e `resorts` integrados Las Vegas Sands, falecido em janeiro do ano passado.

Em representação da Melco Resorts, que ficou em quarto lugar, o presidente Lawrence Ho começou por agradecer ao Governo de Macau por ter "conduzido um processo tranquilo e transparente", assumindo o compromisso de apoiar "o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria do turismo e do lazer".

Também a Wynn Resorts garantiu "continuar a apoiar Macau como um centro mundial de turismo e lazer".

Num comunicado, a operadora mostrou-se "confiante com as oportunidades futuras significativas que o mercado reserva".

Por sua vez, a SJM (Sociedade de Jogos de Macau) Resorts, fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho, expressou "gratidão ao Governo da RAE [Região Administrativa Especial] de Macau pela oportunidade de desenvolver o seu negócio existente" no território.

Num comunicado, Daisy Ho, filha de Stanley Ho e diretora executiva da SJM, sublinhou que com base no "rico património de 60 anos" da empresa em Macau, esta vai apoiar uma cidade "estável e próspera".

A Galaxy Casino, a segunda classificada do concurso público, não publicou até ao momento uma reação à renovação da licença de jogo.

Os contratos de concessão entram em vigor em 01 de janeiro do próximo ano.

As seis operadoras comprometeram-se hoje a aplicar "mais de 100 mil milhões de patacas" (11,7 mil milhões de euros) em elementos não relacionados com o jogo.

"Neste concurso público, as seis empresas adjudicatárias comprometeram-se a fazer um investimento nos elementos não jogo de mais de 100 mil milhões de patacas e quanto ao jogo cerca de 10 mil milhões de patacas (1,17 mil milhões de euros)", disse, durante uma conferência de imprensa, o presidente da comissão do concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar, André Cheong Weng Chon.

De acordo com o Boletim Oficial, a MGM vai investir um total de 16,7 mil milhões de patacas (1,9 mil milhões de euros) na próxima década, o Galaxy 28,3 mil milhões de patacas (3,3 mil milhões de euros), o Venetian Macau (Sands) 30,2 mil milhões (3,6 mil milhões de euros), a Melco 11,8 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros), o Wynn 17,7 mil milhões de patacas (2,07 mil milhões de euros) e a SJM 14,03 mil milhões de patacas (1,6 mil milhões de euros).

A aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros são duas das exigências estabelecidas no concurso público pelas autoridades que esperam assim diversificar a economia do território, fortemente dependente das receitas dos casinos.

"Depois de 20 anos de desenvolvimento, o jogo, tanto nas suas instalações básicas, como nos seus equipamentos, já tem uma certa dimensão, por isso o Governo não espera uma expansão ilimitada do jogo, tem de ser um desenvolvimento estável e, ao mesmo tempo, é preciso dar mais espaço de desenvolvimento dos elementos não jogo", acrescentou.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.

O Governo anunciou no final de novembro a atribuição da licença de jogo às seis operadoras já presentes em Macau, deixando de fora a nova concorrente Genting (GMM) "sem experiência de exploração de jogo" no território.

Cada um dos concorrentes teve de pagar uma caução de pelo menos 10 milhões de patacas (1,22 milhões de euros) para apresentar as propostas a concurso, aberto no final de julho.

Desde o início da pandemia, as operadoras em Macau - que seguiu até recentemente a política chinesa de zero casos - têm acumulado prejuízos sem precedentes devido à queda do número de visitantes, sobretudo da China, na sequência de vários surtos no território e no continente e da imposição de medidas de prevenção e controlo da doença, incluindo o encerramento dos casinos.