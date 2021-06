Operadoras voltam a poder suspender serviços aos clientes

Ilda Matos, do órgão regulador das telecomunicações, pede abertura para flexibilizar as condições dos contratos.Estas recomendações vêm atenuar o fim das medidas excecionais de proteção dos consumidores, que incluíam por exemplo a não suspensão dos serviços contratados devido à falta de pagamento.A ANACOM apela às famílias em dificuldades financeiras que, a partir de 1 de julho, contactem os operadores para que sejam discutidas as melhores soluções para cada caso. Ilda Matos diz que essas soluções podem passar por pagamentos por prestações ou pela tentativa de renegociar as condições dos contratos.As reclamações no setor das telecomunicações têm vindo a aumentar de forma expressiva. Ilda Matos revela que entre Março de 2020 e Março de 2021 a ANACOM registou um aumento de 37% das queixas.