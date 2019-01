Operadores privados de transporte público mudam do centro do Porto para o Dragão

Lusa16 Jan, 2019, 13:13 | Economia

Os condicionamentos, motivados em parte pela obra de recuperação do Mercado do Bolhão, vão tirar os autocarros privados e "um total de nove mil passageiros" dos terminais atualmente existentes na rua Alexandre Braga e no Campo 24 de Agosto, transferindo as paragens para a zona do Dragão, com estacionamento para 840 automóveis e uma estação de metro que funciona "aquém da capacidade", explicou o presidente da autarquia, Rui Moreira, em conferência de imprensa.

Os autocarros da STCP continuam a parar no Campo 24 de Agosto e os que tinham término em Alexandre Braga mudam-se para a rua do Bolhão, numa alteração que Moreira diz "não ser muito expectável que fique resolvida durante o próximo ano e meio, dois anos", sendo que entretanto, a 29 de janeiro, começam obras de "cerca de três meses" na rua Fernandes Tomás, também na zona do Bolhão, seguindo-se depois empreitadas nas ruas do Bonjardim e Formosa.