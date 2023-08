Operadores têm de declarar vinhos até 10 de setembro lembra IVV

"A apresentação das declarações de existências (DE) constituí uma obrigação de todos os detentores vínicos, reportando-se aos volumes detidos a 31 de julho de 2023. A DE é efetuada por submissão eletrónica, através do Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIvv)", lê-se numa nota informativa do IVV.

Conforme explicou, este sistema permite submeter mais do que uma declaração para a mesma instalação, "desde que as atividades sejam distintas".

O IVV referiu ainda que todos os operadores que precisem de ajuda para submeter a declaração podem dirigir-se a um balcão de apoio das confederações de agricultores ou das comissões vitivinícolas.