Oposição critica posição irredutível do PS no pacote Mais Habitação

Também o presidente da Iniciativa Liberal condena a intenção do PS de reconfirmar o pacote Mais Habitação no Parlamento.Rui Rocha diz que os socialistas estão a revelar uma postura intransigente e um desafio que prejudica o país.O deputado do Bloco Fabian Figueiredo refere mesmo que o Partido Socialista mostra arrogância e prepotência ao não introduzir alterações ao programa.