Oposição da Geórgia exige demissões por não atribuição de estatuto de candidato à UE

"Só nos resta um caminho, que é retirar o partido no poder o mais depressa possível", afirmou aos repórteres o deputado da oposição Paata Mandzhgaladze.

A Comissão Europeia recomendou esta sexta-feira à UE que conceda à Ucrânia e à Moldova o estatuto de "candidato" para aderir à organização, se estes países adotarem uma série de reformas.

"Temos uma mensagem clara, que é: sim, a Ucrânia merece a perspetiva europeia, e sim, a Ucrânia deve ser acolhida como país candidato", anunciou em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentando que "todo o processo é baseado nos méritos", pelo que cabe agora à Ucrânia proceder a todas as reformas necessárias para cumprir os requisitos para a adesão.

A mesma conclusão aplica-se à Moldova, depois de a Comissão Europeia ter concluído igualmente que "o país dispõe de uma base sólida para alcançar a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e o respeito e proteção das minorias", considerando que "as políticas macroeconómicas têm sido razoavelmente sólidas e têm sido feitos progressos no reforço do setor financeiro e do ambiente empresarial, embora continuem por empreender reformas económicas fundamentais".

Relativamente à candidatura da Geórgia, Bruxelas argumentou que, apesar de ter o mesmo potencial que ucranianos e moldavos, bem como outros "pontos fortes" como a orientação de mercado da economia nacional e o grande setor industrial, o país precisa de "se unir politicamente para traçar um caminho claro para a reforma estrutural e para a União Europeia".

Em resposta, o deputado georgiano afirmou que "as atuais autoridades nunca cumprirão os requisitos e condições da UE", sendo, portanto, necessário exigir a demissão do Governo.

"Estamos a começar a andar para trás no processo de integração na UE. As autoridades não estão a satisfazer os interesses nacionais e estão a impedir o povo georgiano de fazer uma escolha civilizada", acrescentou ele.

Segundo o presidente do partido governante georgiano, Irakli Kobijadze, Bruxelas valorizou a "perspetiva europeia" do país, o que constitui um passo em frente para o "reconhecimento oficial dos desejos da Geórgia".

"Estamos satisfeitos por hoje a Comissão Europeia ter reconhecido oficialmente esta perspetiva e nos ter oferecido um roteiro concreto para o estatuto de país candidato", afirmou, numa conferência de imprensa, ao mesmo tempo que admitiu sentir alguma "desilusão" com a decisão final europeia.

De acordo com Kobijadze, a Geórgia está mais apta para entrar na UE do que a Ucrânia ou a Moldova, em termos de democracia e direitos humanos, bem como na luta contra a corrupção.

"Contudo, compreendemos que é uma decisão política que está a ser tomada numa situação extrema", concluiu.

Porém, a avaliação da Comissão Europeia apontava hoje que "a Ucrânia está globalmente bem avançada para alcançar a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e o respeito e proteção das minorias".

Considerando que a Geórgia "alcançou um bom grau de estabilidade macroeconómica e tem um registo sólido de política económica e um ambiente empresarial favorável", o executivo comunitário observa que "são necessárias mais reformas para melhorar o funcionamento da economia de mercado" e, como conclusão, recomenda "que seja dada à Geórgia a perspetiva de se tornar um membro da União Europeia", mas só lhe deve ser concedido o estatuto de candidato "uma vez abordadas várias prioridades".

"A Ucrânia, a Moldova e a Geórgia partilham a forte e legítima aspiração de aderir à União Europeia. Hoje, estamos a enviar-lhes um claro sinal de apoio às suas aspirações, mesmo quando enfrentam circunstâncias desafiantes. E fazemo-lo mantendo-nos firmes nos nossos valores e padrões europeus, definindo o caminho que precisam de seguir para aderir à UE", disse Von der Leyen, numa conferência de imprensa na sede da Comissão.

A dirigente alemã considerou que "este é um dia histórico para os povos da Ucrânia, Moldova e Geórgia", com a confirmação, por parte da Comissão, de que "eles pertencem, em devido tempo, à União Europeia".