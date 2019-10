Oposição pede à justiça norte-americana que anule títulos de dívida emitidos por Nicolás Maduro

"Esta terça-feira, o conselho administrativo ad-hoc da (estatal) Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) em coordenação com as suas subsidiárias, PDVSA Petróleos SA e PDV Holding Inc, pediram a nulidade dos contratos assinados em 2016 pela PDVSA para a emissão do título PDVSA 2020", refere um comunicado divulgado em Caracas.

Segundo o documento, "esta operação foi questionada pela Assembleia Nacional antes da emissão do título, não apenas pela sua racionalidade financeira, mas também a colateral garantia de 50,1% das ações da Citgo Holding, Inc".

"Com essa transação, o regime de (Nicolás) Maduro não apenas agravou situação financeira da PDVSA, mas também colocou em risco o ativo mais importante da PDVSA no estrangeiro", sublinha a mesma nota.

O documento, divulgado pela equipa política do presidente do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, a quem a oposição chama de "presidente interino", explica ainda que a anulação dos títulos tem como propósito proteger os ativos venezuelanos no estrangeiro.

"Um dos primeiros objetivos do `governo legítimo` foi proteger os ativos da Venezuela no exterior, pois são necessários para atender a complexa emergência humanitária. Esse objetivo foi respaldado pela comunidade internacional e, principalmente, pelo governo dos Estados Unidos, que em 24 de setembro passado outorgou medidas de proteção que permitem à PDVSA exigir a nulidade do título de 2020 sem o risco de perder a Citgo", afirma.

Por outro lado, precisa que "de acordo com as diretrizes para uma renegociação da dívida, aprovadas a 1 de julho, o governo legítimo e a Assembleia Nacional reconhecerão todas as reclamações legítimas herdadas dos regimes de Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013) e Nicolás Maduro".

"Mas esse processo exige, com cautela e rigor do caso, avaliar as reclamações com base em contratos assinados pelos regimes de Chávez e Maduro, violando a Constituição (venezuelana). Nesses casos, o objetivo será sempre resolver as diferenças que possam surgir, de maneira amigável", sublinha.

Segundo a oposição, "se esse objetivo não for alcançado, o governo (oposição) adotará todas as ações legais para garantir o respeito pela Constituição, sem nunca fechar as portas para uma solução amistosa dessas reivindicações".

Segundo a imprensa venezuelana a Citgo está sediada em Houston, Texas, EUA e tem três refinarias com capacidade para processar 750.000 barris diários de petróleo.

Foi criada em 1910, tem 3.500 empregados e aproximadamente 5.000 estações de abastecimento de combustível em território norte-americano.

Em 2017, os EUA proibiram os cidadãos e empresas norte-americanas de comprar títulos emitidos pelo Governo venezuelano e pela petrolífera estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA).

Nesse mesmo ano, várias agências de classificação de risco declararam que a PDVSA estava em `default` (não tinha cumprido pagamentos).