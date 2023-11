A IL vai avançar com uma comissão de inquérito à venda da Efacec. Rui Rocha quer ouvir os ministros das Finanças e da Economia do atual executivo e do anterior. O presidente da IL diz que nenhuma das garantias dadas pelo Governo foi assegurada. O Chega acusa o Governo de mentir e vai apresentar uma providência cautelar para suspender a venda da empresa.