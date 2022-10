Orçamento 2023. Governo prevê abrandamento da economia com crescimento de apenas 1,3%

O Governo prevê um crescimento de apenas 1,3% no próximo ano, mas afasta um cenário de recessão. A taxa de inflação média anual deve cair para os 4%. O Governo assume que o défice orçamental irá recuar para 0,9% e a dívida pública deverá cair para 110,8% do PIB. A proposta de OE2023 será entregue no Parlamento segunda-feira.