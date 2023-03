Orçamento anual do Pentágono encaminha-se para o bilião de dólares

Mísseis avançados, defesa espacial e aviões mais modernos integram o maior pedido de financiamento do Pentágono em décadas justificado.

O governo do presidente Joe Biden pretende que o Congresso autorize um orçamento para o Pentágono de 842 mil milhões de dólares para o ano orçamental de 2024.

Este pedido é o maior desde os momentos mais intensos das guerras no Iraque e no Afeganistão em meados dos anos 2000, quando a dimensão das centenas de militares destacados para estes conflitos no estrangeiro fez subir as despesas com a guerra.

Em parte, este aumento do dinheiro pretendido é justificado com o aumento de preços de armas e peças, mas também para responder às vulnerabilidades da base industrial do setor da defesa nos EUA que a invasão russa da Ucrânia expôs, bem como à ameaça estratégica que os EUA veem nos avanços rápidos da China no arsenal nuclear, nas capacidades hipersónicas e no espaço.

Mesmo que o seu crescimento seja só por causa da inflação, "o orçamento vai atingir o bilião de dólares", provavelmente antes dos próximos cinco anos, disse o dirigente financeiro do Pentágono, Michael McCord, durante uma conferência de imprensa. "Talvez venha a ser um grande e psicológico momento de viragem, para muitos ou alguns de nós, mas vai ser inevitável".

Apesar de o número parecer astronomicamente elevado, apenas corresponde a três por cento do produto interno bruto (PIB) dos EUA. Para comparação, durante a II Guerra Mundial os EUA gastavam um terço do seu PIB em defesa, recordou McCord.

Esta proposta orçamental faz parte da proposta geral, mais vasta, apresentada por Biden na semana passada, que os republicanos j+a disseram que iriam rejeitar, mas sem detalharem posições relativas à Defesa.