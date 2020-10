Orçamento. BE anuncia esta noite o sentido de voto

O Bloco de Esquerda vai anunciar hoje o sentido de voto no Orçamento do Estado. O anúncio está marcado para as 20h30, depois da reunião da mesa nacional do partido. Antes disso, às 18h30 é a vez do PAN de anunciar também como vai votar o Orçamento. A votação do documento na generalidade está agendada para quarta-feira na Assembleia da República.