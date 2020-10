Orçamento. Bloco condiciona voto a evolução nos dossiers despedimentos, SNS e Novo Banco

O grupo parlamentar do BE tem duas condições para dar luz verde ao Orçamento do estado para 2021: uma frente efectiva de ataque à crise económica que contemple regras que tornem os despedimentos mais difíceis e um reforço do Serviço Nacional de Saúde. O dossier Novo Banco é também um dos aspectos a que os bloquistas exigem mais atenção, nomeadamente a avaliação da Lone Star antes de serem vertidas novas verbas a partir do OE2020.