Orçamento da Câmara de Coimbra rejeitado pela Assembleia Municipal

Depois de uma longa discussão, os documentos foram rejeitados com 26 votos contra - do PSD, CDS, CDU, PPM, MPT e movimentos Somos Coimbra e Cidadãos por Coimbra - e 24 a favor, da bancada socialista, registando-se uma abstenção de um autarca do PSD.

Em outubro, os documentos tinham sido aprovados com o "voto de qualidade" do presidente da Câmara, Manuel Machado, já que votaram a favor os cinco eleitos do PS e contra de dois dos três vereadores social-democratas (eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT), os dois representantes do movimento Somos Coimbra (SC) e o vereador da CDU, enquanto a vereadora da bancada do PSD Paula Pêgo se absteve, situação que levou o partido a retirar-lhe a confiança política.