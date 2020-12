Orçamento da Madeira para 2021 aprovado com abstenção de PS e JPP e voto contra do PCP

A proposta do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região (PIDDAR), de 800 milhões de euros, teve a mesma votação.

Os partidos repetiram assim a votação de terça-feira, na generalidade, das duas propostas apresentadas pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS.

Nos dias seguintes decorreu o debate na especialidade, no âmbito da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo, tendo hoje sido votadas as 282 propostas de alteração apresentadas pelos partidos da oposição no parlamento madeirense: 158 do PCP, 84 do PS e 40 do JPP.

PSD e CDS, que têm maioria absoluta no parlamento regional, viabilizaram apenas oito propostas de alteração, das quais quatro do PCP, três do JPP e uma do PS.