Orçamento da Madeira para 2022 aprovado pela maioria PSD/CDS-PP em votação final global

As propostas de Orçamento e do Plano de Investimentos do Governo da Madeira para 2022 foram hoje aprovadas em votação final global pela maioria PSD/CDS-PP, registando votos contra do PS e do PCP e a abstenção do JPP.