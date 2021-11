Orçamento da Madeira para 2022 é de 2.125 milhões de euros

"2022 será um ano desafiante e condicionado pelos impactos da pandemia, mas também pretendemos que seja um ano em que, de forma gradual e responsável, possamos ir recuperando alguma normalidade económica e orçamental", disse o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

As propostas do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), no valor de 764 milhões de euros, e do Orçamento Regional para 2022 foram entregues hoje ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Em 2021, o Orçamento da Madeira foi de 2.033 milhões de euros e o PIDDAR de 800 milhões de euros.