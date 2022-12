Orçamento da Madeira para 2023 aprovado com votos a favor de PSD e CDS-PP

Na Assembleia Legislativa Regional, no Funchal, a proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Pública Regional (PIDDAR) para o próximo ano, no valor de 775 milhões de euros (ME), teve a mesma votação.

Na segunda-feira, na votação na generalidade, o Orçamento Regional e o PIDDAR foram aprovados com os votos a favor de PSD e CDS-PP, que têm maioria absoluta no hemiciclo (24 dos 47 lugares), e contra do PS. O JPP absteve-se, tal como o deputado único do PCP.

Das 333 propostas de alteração apresentadas pelos partidos da oposição, apenas seis foram aprovadas na especialidade, tendo sido rejeitadas todas as apresentadas pelo maior partido da oposição, o PS, que ocupa 19 dos 47 lugares.