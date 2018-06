Orçamento da UE. Bruxelas quer 100 milhões de euros para investigação e inovação

RTP07 Jun, 2018, 18:13 | Economia

Descrito como o programa “mais ambicioso de sempre”, o “Horizonte Europa” vem substituir o atual Horizonte 2020. Uma das principais preocupações, para além do apoio às áreas científicas, é a criação de um Conselho Europeu de Investigação (CEI) e um Conselho Europeu de Inovação.



O programa para o período 2021-2027 prevê um aumento do orçamento em 23 milhões de euros para a investigação e inovação. Carlos Moedas, comissário responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, confessa que o novo programa tem “objetivos ainda mais ambiciosos” do que o Horizonte 2020, mas diz que este reforço é necessário.



O vice-presidente da Comissão, Jyrki Katainen, responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, afirma que “Investir na investigação e na inovação é investir no futuro da Europa”.

Investimento assente em três pilares

O primeiro pilar é o da “Ciência Aberta” e terá uma dotação global de 25,8 mil milhões de euros com a finalidade de apoiar projetos definidos pelos investigadores através do Conselho Europeu de Investigação (CEI). De acordo com o comunicado da Comissão Europeia, “o princípio da "ciência aberta" tornar-se-á o modus operandi do programa Horizonte Europa”, apoiando “o livre acesso às publicações e aos dados”.



O segundo diz respeito aos “Desafios Globais” e é aquele que recebe a maior fatia de investimento. Os 52,7 mil milhões de euros serão aplicados no apoio aos trabalhos de investigação que se relacionam com desafios sociais.



O terceiro pilar no novo programa “Horizonte Europa”, intitulado “Inovação Aberta”, terá um investimento de 13,5 milhões de euros e é onde se insere o Conselho Europeu de Inovação (ERC) e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). Segundo Carlos Moedas, o ERC e o EIT vêm “reforçar a posição de liderança da UE na investigação fundamental” e “modernizar o financiamento de inovações pioneiras na Europa”, respetivamente.



De acordo com o comunicado da Comissão Europeia, o programa “Horizonte 2020” está bem encaminhado mas o “Horizonte Europa” deverá “gerar novos e maiores conhecimentos e tecnologias, promover a excelência científica e ter efeitos positivos sobre o crescimento, o comércio e o investimento e um impacto social e ambiental significativo”.

Carlos Moedas mostra “alguma preocupação”



O Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, quando questionado sobre se receia que existam cortes nas negociações relativamente à verba de 100 milhões de euros do novo programa, responde que tem “uma grande preocupação”. Mas logo tenta contornar a questão, argumentando que era necessário apresentar “um grande número” que tivesse um “grande simbolismo”.



Segundo a agência Lusa, Portugal já ultrapassou os 500 milhões de euros de captação de verbas comunitárias, encontrando-se ainda a meio do programa “Horizonte 2020”. Carlos Moedas defende que “para o novo programa temos toda a capacidade de duplicar esse valor para dois mil milhões".



Dos 100 milhões de euros totais destinados ao apoio da investigação e inovação, 97,6 mil milhões de euros estão destacados para o “Horizonte Europa” e os restantes 2,4 mil milhões estão ao abrigo do Programa de Investigação e Formação da Euratom, que diz respeito à investigação na área da energia nuclear.