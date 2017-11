Orçamento da União Europeia para 2018 é formalmente adotado

Lusa30 Nov, 2017, 13:10 | Economia

O orçamento da UE para 2018 prevê 160,1 mil milhões de euros para compromissos -- uma subida de 0,2% face ao deste ano -, deixando uma margem de 1,6 mil milhões para necessidades imprevistas.

Para os pagamentos está orçamentada uma quantia de 144,7 mil milhões de euros, mais 14,1% do que no orçamento em vigor, uma vez que no próximo ano deverão acelerar os programas cuja conclusão está prevista para 2020.

O investimento no crescimento inclusivo é a área com maior fatia orçamental, num total de 77,5 mil milhões de euros em compromissos e 66,6 em pagamentos, seguindo-se o crescimento sustentável, com 59,2 mil milhões e 56,0 mil milhões de euros, respetivamente.

O programa para a investigação e inovação Horizonte 2020, tutelado pelo comissário Carlos Moedas, vai receber mais 8,4% no próximo ano, num total de 11,2 mil milhões.