Orçamento de Coimbra aprovado pela assembleia destina 28 ME à reabilitação urbana

Lusa04 Jan, 2018, 18:49 | Economia

A proposta da Câmara, liderada pelo socialista Manuel Machado, foi aprovada, de acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte da Assembleia Municipal de Coimbra, com os votos favoráveis da maioria PS, a abstenção da CDU e os votos contrários das restantes bancadas: coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, movimentos Somos Coimbra (SC) e Cidadãos por Coimbra (CpC).

No executivo camarário, o documento também foi aprovado por maioria, em 20 de dezembro de 2017, com os votos favoráveis dos cinco eleitos socialistas, a abstenção do vereador da CDU e os votos contra dos três representantes da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT e dos dois eleitos do SC.

A área intitulada `Cidade solidária e humanista` e o setor relacionado com a coesão territorial e desenvolvimento socioeconómico dispõem, este ano, de acordo com o documento, de dotações que rondam os 15 milhões de euros cada um.

A educação, o desporto, os tempos livres e a cidadania contarão com um investimento global da ordem dos sete milhões de euros, enquanto a valorização e promoção cultural disporá de um montante que ultrapassa 2,5 milhões de euros.

A despesa prevista atingirá cerca de 70 milhões de euros, que representa, em relação a 2017, um aumento da ordem dos 15 milhões de euros.

O acréscimo da despesa é explicado essencialmente com os investimentos no desassoreamento do rio Mondego, com a intervenção no Parque Verde do Mondego (na zona vulgarmente identificada por `docas`), com as reabilitações urbanas nos bairros da Rosa, Ingote e Celas, e com a manutenção dos "elevados apoios e atividades nas áreas social, educativa, cultural e desportiva", de acordo com o documento.

Para além dos cerca de 106 milhões de euros, que representam um aumento de 12,3% em relação a 2017, o orçamento do município de Coimbra inclui ainda os orçamentos da empresas Águas de Coimbra e Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), nos montantes de 26 milhões de euros e de 23 milhões de euros, respetivamente, elevando o valor global do orçamento camarário para cerca de 155 milhões de euros.

O orçamento dos SMTUC mereceu o voto favorável do PS, da CDU, do SC, do PPM e do MPT, a abstenção do CpC, e o voto contrário do PSD e do CDS-PP, de acordo com a mesma fonte da Assembleia Municipal de Coimbra.