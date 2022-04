Orçamento de Estado2022 começa a ser conhecido

De manhã, na Assembleia da República, em Lisboa, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a equipa do Ministério das Finanças, liderada por Fernando Medina, apresentam as linhas gerais do orçamento aos grupos parlamentares e deputados únicos.



O PSD é o primeiro partido a ser recebido, pelas 9h00, seguindo-se 30 minutos depois [pelas 9h30) a bancada do Chega.



Com intervalos de meia hora, estão depois marcadas reuniões com a Iniciativa Liberal (10h00), PCP (10h30), Bloco de Esquerda (11h00), PAN (11h30) e Livre (12h00). O PS tem reunião marcada para as 12h30.



À tarde, também em Lisboa, reúnem-se as confederações patronais e as centrais sindicais com o Governo para discutir o Orçamento do Estado.



A reunião da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS) foi convocada na quarta-feira a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e tem como ponto único da ordem de trabalhos o Orçamento do Estado .



O Orçamento do Estado, segundo anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, será apresentado ainda esta semana na Assembleia da República.



As confederações patronais têm defendido que o OE2022 deve prever medidas para mitigar o aumento dos preços, nomeadamente medidas fiscais de resposta à escalada do preço dos combustíveis e da energia, agravada pela guerra na Ucrânia.