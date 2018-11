Orçamento de Itália divide transalpinos e União Europeia

No final de outubro Bruxelas devolveu a proposta para que o governo italiano fizesse alterações por forma a respeitar as indicações da comissão.



O prazo para Roma fazer as mudanças terminou ao início da madrugada.



Em resposta à Comissão Europeia o governo transalpino mantém a mesma proposta de orçamento, como conta o jornalista Nuno Carvalho.



Itália mantém as previsões de 2,4% de défice e 1,5% de crescimento económico.



O braço de ferro entre a Comissão Europeia e Itália pode terminar com o orçamento rejeitado e Roma a pagar uma multa por não ter acatado as indicações de Bruxelas.