Foto: José Sena Goulão - Lusa

O líder parlamentar do PSD diz que o PS anda há mais de um mês "a enganar" o PSD e criar a expectativa de uma hipótese de negociação do orçamento. Já o Chega sublinha que só negociaria com o governo um orçamento do zero e acusa Marcelo Rebelo de Sousa de se querer substituir aos partidos.