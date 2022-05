Orçamento do Estado. ANMP dá parecer desfavorável à proposta do Governo

Em declarações aos jornalistas, à margem da reunião daquele órgão da ANMP, que decorreu na Câmara de Faro, Luísa Salgueiro justificou o parecer desfavorável com várias reivindicações que os municípios consideram "cruciais para garantir uma gestão municipal mais eficiente".

Segundo a presidente da ANMP, trata-se de reivindicações que ainda não foram vertidas no Orçamento do Estado e que a associação de municípios espera que venham a sê-lo depois do processo negocial em curso.

"Designadamente, no que diz respeito a compensações do Fundo Social Municipal, que ainda não ocorreram, valores por liquidar ainda no âmbito do combate à pandemia [de covid-19] ou regras que entendemos que devem ser atendidas em matéria de descentralização de competências", exemplificou Luísa Salgueiro.