Orçamento do Estado aprovado mas "ajustado" ao contexto pandémico

O Presidente da República ouviu, na manhã desta segunda-feira, o ministro das Finanças "sobre a situação económica e financeira internacional e nacional, na sequência da pandemia covid-19", "a quem agradeceu a sua manifestação de total enfoque no enfrentar dessa situação".







Numa nota publicada na página da Presidência da República é comunicado que "ponderando os dados transmitidos pelo primeiro-ministro e pelo ministro de Estado das Finanças, o Presidente da República acaba de promulgar o Orçamento do Estado para 2020, as Grandes Opções do Plano para 2020 e o Quadro Plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023".

Contudo, o chefe do Estado assume estar "consciente de que a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido, mas, sobretudo, sensível à necessidade de um quadro financeiro que sirva de base às medidas que o Governo já anunciou e outras que venham a ser exigidas pelos efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia, o que, com o regime de duodécimos, não seria possível".



Orçamento pode entrar em vigor já em abril

O encontro no Palácio de Belém, esta segunda-feira, antecedeu a promulgação do Orçamento do Estado para 2020.



Considerando o contexto atual de pandemia da covid-19, o Presidente da República chamou o ministro das Finanças, segundo o Expresso, para "o convencer a ficar" no Governo "numa altura em que são enormes as incógnitas sobre a situação financeira internacional e a situação económica e financeira de Portugal à luz da crise".





Mário Centeno afirmou que está previsto que o Orçamento do Estado entre em vigor já a 1 de abril, admitindo, no entanto, um cenário de um orçamento retificativo.

À saída da reunião,"Prevemos que o Orçamento entre em vigor no dia 1 de abril", afirmou o ministro aos jornalistas.

Orçamento "mais desafiante"



Mário Centeno admitiu que a execução orçamental de 2020 "é a mais desafiante de todas as últimas", e que terá de ser feita "dentro de um quadro que passaria pela promulgação deste Orçamento e da sua publicação".



"A situação financeira do país requer os cuidados que a situação do seu enquadramento lhe exigem, ou seja, nós temos que ser conscientes da necessidade de agir, da necessidade de dar liquidez à economia", admitiu.





O também presidente do Eurogrupo esclareceu que a passagem de liquidez tem de ocorrer quer através do Governo, "no desfasamento nas obrigações fiscais e contributivas, na implementação de regimes como o de 'lay-off' [suspensão temporária dos contratos de trabalho] simplificado", como também "através do sistema bancário, com medidas que já começaram a ser tomadas e que ganharão corpo ao longo desta semana, com a publicação do diploma que enquadra as moratórias bancárias a créditos que tenham a sua materialização ao longo do próximo trimestre".





Quanto ao cenário de um orçamento retificativo, o ministro declarou que o documento promulgado "tem um conjunto de normas que permitem acomodar uma boa parte das matérias" já legisladas pelo Governo na resposta à crise económica causada pela pandemia.



Além disso o documento tem "um conjunto vastíssimo de outras normas que permitirá dar uma nova dinâmica à execução orçamental adaptada ao ano de 2020".



O ministro admitiu, contudo, que "a possibilidade do retificativo perante estas circunstâncias existe, e será avaliada a todo o momento pelo Governo o momento em que será adequado".



Uma coisa garante Centeno: haverá uma resposta nacional, mas também europeia, "muito significativa, de grande dimensão".



"A resposta europeia não vai ter limites e vai ser muito solidária. É esta a minha determinação enquanto governante em Portugal e enquanto presidente do Eurogrupo".







Sobre uma eventual saída do Governo, Mario Centeno sublinha que nesta altura esse é um assunto que apenas desvia a atenção de matérias mais urgentes que Portugal enfrenta.





É de relembrar que o Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado no parlamento em votação final global no dia 6 de fevereiro e que o Presidente da República recebeu-o a 9 de março. Na altura divulgou uma nota a informar que deveria tomar uma decisão sobre o diploma até ao final daquela semana, o que acabou por não se verificar.



Entretanto, foi decretado o estado de emergência em Portugal e o Governo tem adotado medidas excecionais para responder à pandemia, obrigando também a execução orçamental a ajustar-se ao contexto.