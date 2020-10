Orçamento do Estado. Catarina Martins diz que há "impasse negocial", mas recusa fazer cenários

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que existe um "impasse negocial" nas negociações com o Governo para o próximo Orçamento do Estado, quer sobre o Novo Banco, quer sobre matérias laborais ou de proteção social.