Orçamento do Estado. CES reprova falta de "simplificação fiscal"

O CES “lamenta que a POE [Proposta de Orçamento do Estado] não contenha medidas de simplificação fiscal e de aumento de garantias dos contribuintes e seja omissa quanto às conclusões do estudo realizado sobre benefícios fiscais”.Reafirma-se, no parecer do Conselho Económico e Social , desde logo

Ouvido esta quinta-feira no Parlamento, o vice-presidente do CES, Adriano Pimpão, advertiu para o risco para a credibilidade do processo orçamental representado pelo que disse ser o “afastamento entre o Orçamento e o executado”.



Sobre o Defensor do Contribuinte, a entidade recentemente instituída, o CES propõe que seja “dotada dos meios que lhe permitam proteger os contribuintes dos”.As críticas do CES estendem-se à atualização dos escalões, em 0,3 por cento, em sede de IRS: “Estas alterações não respondem, no entanto, às preocupações expressas pelo CES em pareceres anteriores quanto à necessidade de redução da tributação sobre famílias em sede de IRS.”.. Por outro lado, escreve o CES, a proposta de Orçamento do Estado “não avança no caminho para assegurar um mais justo equilíbrio entre a tributação do trabalho e outros tipos de rendimento”.Ainda segundo o Conselho, destaca-se a meta do “aumento do poder de compra da generalidade dos pensionistas”. Todavia,”.A avaliação do CES refere-se, por último, ao “tom geral” do relatório da Proposta de Orçamento do Estado para este ano.

“Numa peça que, para além de ser a expressão de uma orientação política, deveria manter uma natureza técnica, lamenta-se que se persista no tom apologético quanto aos resultados obtidos, às vezes com recurso a uma apresentação incompleta e ambígua de alguns números”.