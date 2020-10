Orçamento do Estado. Costa acredita em "boa solução" à esquerda

“Vamos continuar a trabalhar e seguramente havemos de encontrar uma boa solução para termos um bom Orçamento em 2021 que responda àquilo que é prioritário, que é responder à crise económica e social que o país está a enfrentar”, declarou aos jornalistas.

Questionado sobre se tem a garantia de que o Orçamento do Estado para 2021 vai ser aprovado pelos partidos de esquerda, o primeiro-ministro referiu que na semana passada o Bloco de Esquerda apresentou mais um conjunto de propostas.“Vamos continuar a trabalhar e seguramente havemos de encontrar uma boa solução para termos um bom Orçamento em 2021 que responda àquilo que é prioritário, que é responder à crise económica e social que o país está a enfrentar”, declarou aos jornalistas.

As palavras de António Costa surgiram no momento em que, no Parlamento, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, começavam a apresentar aos partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2021.





O PSD foi o primeiro a ouvir as propostas do Governo e, à saída a reunião, disse manter as preocupações que já possuía sobre o cenário macroeconómico para 2021.







“Dos dados que ouvimos por parte do senhor ministro das Finanças, ficamos mais uma vez com a convicção de que há uma preocupação muito mais forte com o investimento público, com o setor público, e menos com o setor privado”, lamentou o deputado do PSD Afonso Oliveira.

“Esperamos que, até ao dia da apresentação do OE, essa preocupação com a economia e com a necessidade de recuperação económica que passa pelas empresas, por emprego, pelos trabalhadores por todo o país, esteja na mente do Governo”.O deputado social-democrata disse ainda não ter percebido se já está fechado um acordo com Bloco de Esquerda e Partido Comunista sobre o Orçamento, pelo que continua a aguardar para ver o que vai resultar dessas negociações.(em atualização)