Orçamento do Estado. Jerónimo continua a não revelar sentido do voto comunista

Jerónimo de Sousa diz que o Orçamento do Estado vai ser apresentado num "quadro que não é bom" e recorda que o Programa do Governo já foi um mau sinal para os comunistas. O secretário-geral do PCP não revela ainda se os comunistas vão aprovar o documento que será entregue esta segunda-feira no Parlamento.