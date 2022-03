Orçamento do Estado não deve ser aprovado à pressa

”, afirma Rui Nuno Baleiras, em entrevista à Lusa.O coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que entregou recentemente um relatório no parlamento, no qual faz uma série de sugestões sobre o processo legislativo orçamental, quer que o Governo fixe uma data-limite com relativa antecedência – apontando para cerca de 10 a 15 dias – face à entrega na Assembleia da República para o Governo concluir o documento.”, disse, acrescentando que tal tornaria “”.O coordenador da UTAO propõe que o processo orçamental se passe a dividir em duas etapas, estipulando a negociação de medidas de política entre o Governo e os partidos políticos até à primavera.”, disse.Questionado sobre se existirá disponibilidade política para acolher a sugestão, defende que “”.Rui Nuno Baleiras alerta ainda para as dificuldades provocadas pelo modelo de discussão das propostas de alteração.“A situação de partida que temos é uma em que as propostas de alteração são apresentadas seis a sete dias antes de começarem a ser votadas. Portanto, aquilo é tudo feito em cima do joelho. Não há tempo para o amadurecimento sobre a exequibilidade técnica, financeira e até política das medidas”, justifica.Questionado sobre se tal leva a que muitas vezes os partidos a determinada altura desconheçam o que estão a votar, diz que “absolutamente”.





“Se não é numa legislatura com maioria absoluta, com estabilidade política que nós cuidamos de minimizar, de evitar os problemas que a fragmentação partidária causa no processo orçamental, será quando? É quando a casa estiver a arder? Não, temos de prevenir o incêndio antes dele deflagrar”, sublinhou.





Falta informação do Ministério das Finanças





O coordenador da UTAO, Rui Nuno Baleiras, crítica a falta de disponibilização de informação pelo Ministério das Finanças, situação que diz ter piorado nos dois últimos anos, defendendo um novo desenho institucional da unidade, que permita ultrapassar este impedimento.



O responsável da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) recorda que as “dificuldades no acesso à informação” têm sido assinaladas em diversos relatórios, justificando: “A informação que existe está disponível no tempo em que necessitamos de ter acesso a ela e não nos é entregue”.



“Isto é uma situação que vem piorando ao longo pelo menos dos últimos dois anos”, afirma o coordenador dos técnicos que dão apoio aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.



Rui Nuno Baleiras refere que, por razões que desconhece, a informação por parte do Ministério das Finanças “não chega”.



“Entristece-me que a Assembleia da República tendo conhecimento disto através dos nossos relatórios e conversas do coordenador com o presidente não tome outras medidas e adote uma recomendação. No fundo, faltar com informação à UTAO é faltar com informação à democracia”, argumenta, justificando que desta forma a unidade não pode aprofundar as análises.