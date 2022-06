Orçamento do Estado para 2022 entra em vigor

O documento, que foi publicado em Diário da República na segunda-feira, produz efeitos a partir de hoje, deixando assim o país de estar em duodécimos, o que acontece quando não há um OE aprovado atempadamente., um valor que será pago com a entrada do OE2022 e com retroativos a janeiro.O OE2022 foi aprovado em votação final global no parlamento, em 27 de maio, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.O Presidente da República promulgou depois, no dia 17 de junho, o OE2022, apesar de o classificar como "um conjunto de intenções" num quadro económico imprevisível, que está destinado a "fazer uma ponte precária" para o orçamento de 2023.