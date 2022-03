Orçamento do Estado para 2022 está quase pronto, diz ministro das Finanças

Palavras do ministro cessante no dia em que foi conhecido o valor do défice orçamental do ano passado: Portugal teve uma derrapagem de 2,8 por cento, bastante abaixo das previsões do Governo, a ordem dos 4,3 por cento.Portugal cumpriu as regras orçamentais europeias, apesar de estas estarem suspensas, por decisão de Bruxelas, devido à situação de pandemia.Na leitura do comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, já era expectável um défice abaixo dos três por cento, como tinha sido pré-anunciado pelo governador do Banco de Portugal. Ainda assim, Pedro Sousa Carvalho considera que o nível de redução supreende, tendo em conta o contexto.