Orçamento do Estado. Parlamento inicia discussão e votação na especialidade

aprovação assegurada à partida pela maioria absoluta dos socialistas. Esta é uma semana de maratona de trabalhos no Parlamento que vai desembocar na votação final global da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, com Até quinta-feira, o debate e a votação na especialidade ocupará 2.094 minutos, ou mais de 34 horas. Na sexta-feira haverá lugar a 101 minutos de debate de encerramento.





Os partidos com assento parlamentar submeteram mais de 1.800 propostas de alteração ao Orçamento, um número sem precedentes – para o Orçamento do Estado de 2021 foram entregues mais de 1.500. Serão votadas uma a uma.



A encabeçar o número de propostas está o Chega, que apresentou 501. Seguem-se os comunistas, com 417. O Pessoas-Animais-Natureza submeteu 262 propostas e o PSD, principal força da oposição, apresentou 261.



O Bloco de Esquerda submeteu 154 propostas, o Livre 137 e o PS 55, ao passo que a Iniciativa Liberal foi o partido com menos propostas de alteração: 29.



As propostas em discussão vão da fiscalidade, à valorização de salários, passando por aumentos de pensões, o dossier da TAP e a Caixa Geral de Depósitos.



A 27 de outubro o PS aprovou sozinho, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que teve as abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre e os votos contra dos demais partidos representados no Parlamento.



O Bloco de Esquerda foi a primeira força a revelar que, na sexta-feira, repetirá o voto desfavorável na votação final global.

