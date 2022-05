Orçamento do Estado. Parlamento prepara-se para a votação final global

Realizam-se esta sexta-feira o último debate em plenário e a votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2022. Ao longo da semana, os deputados têm votado, na especialidade, as cerca de 1.500 propostas de alteração ao documento apresentadas pelos vários partidos com assento parlamentar. Foram aprovadas 130 alterações.

12h05 -Chega fala no Orçamento “da engorda do Estado”



André Ventura criticou “a arrogância [do PS] de chumbar tudo a todos” e falou num “Orçamento final e definitivo da engorda do Estado e das clientelas políticas à volta dele”.



“É o Orçamento que não conseguiu dar às famílias nem às empresas, mas conseguiu dar aos mesmos de sempre: ao Governo, aos seus apêndices, à administração pública e àqueles que vivem ao lado do sistema político”, disse o líder do Chega.







Segundo Ventura, “o que temos hoje em Portugal é algo provavelmente nunca visto e que dificilmente se verá noutros países da União Europeia”.



“Mas enquanto não compreendermos que não é o Estado, que não são as clientelas políticas, que não é os cargos nomeados pela administração pública; que não são esses que temos de apoiar nem subsidiar (…), o país nunca terá a energia que precisa para recuperar do caminho que estamos a fazer”, acrescentou.







11h55 – IL contra OE2022 devido a “falta de visão e falta de confiança nas pessoas e nas empresas”



Carla Castro, líder do Iniciativa Liberal, começou por recordar os dois anos de pandemia e da crise social e económica do país e que, agora, a Europa vive uma guerra. “O mundo mudou” mas, segundo a deputada, o Orçamento do Governo “continua a mostrar falta de visão e falta de confiança nas pessoas e nas empresas”.



“Este é um mau orçamento por três dimensões: o Orçamento não contribui para a melhoria das empresas e do crescimento; não contribui para os serviços públicos; não contribuiu para repor o poder de compra das famílias”, argumentou Carla Castro.



Segundo o IL, o Governo parece ter dois objetivos: “resistir a fazer reformas e gastar os milhões dos fundos”. Mas, continuou Carla Castro, o objetivo do OE “não devia ser tão pouco ambicioso”, porque “prepara o futuro de um país não é resistir à mudança”.



“Este Orçamento do Estado não contribui para a melhoria das empresas nem do crescimento das áreas fundamentais, não contribui para o poder de compra das famílias. É por isso que este voto no Orçamento de Estado só podia ser um voto contra”, concluiu.







11h52 – PCP lamenta oportunidade desperdiçada pelo PS



Paula Santos, do PCP, destacou no discurso final as questões “dos trabalhadores e do povo”, exaltando a participação dos comunistas para a valorização dos salários e das pensões, assim como para a regularização dos preços da energia e bens alimentares, entre outras matérias.



“Apresentámos soluções que o PS recusou, como já tinha recusado antes, mas agora com impactos agravados quando são necessárias medidas urgentes para fazer face à perda de poder de compra”, condenou a deputada, falando numa oportunidade desperdiçada.





11h45 – BE critica Orçamento do ‘afinal não’



O Bloco de Esquerda termina o debate com ataques ao Governo de António Costa.



“Este Orçamento era, na campanha eleitoral, o mais à esquerda de sempre. Ganha a maioria absoluta e revela-se o Orçamento do ‘afinal não’”, pois “afinal não há diálogo na maioria absoluta” nem mudanças em pontos essenciais, apontou Catarina Martins.



Segundo a líder parlamentar do BE, “mesmo que a inflação venha a abrandar, como todos esperamos, os preços continuarão a subir e os salários a perder”.



“A subida do preço da energia começou há um ano. Não há novidade e ninguém foi apanhado de surpresa. O Governo optou por deixar em perda quem vive do seu trabalho num momento em que a economia está a crescer e a produtividade a aumentar. Só os salários é que encolhem”, acrescentou.





Para Catarina Martins, “a avaliação deste Orçamento não foi feita nas eleições; será feita pelo país nos próximos meses”.







11h35 - PAN destaca o seu papel para tornar Orçamento “mais verde”



No encerramento do debate, Inês de Sousa Real, do PAN, realçou “aspetos muito importantes que surgem pelas mãos do PAN” no OE2022.



“É graças ao PAN que temos um Orçamento mais verde; conseguimos 20 milhões de euros para os transportes públicos no interior; conseguimos 40 milhões de euros para tornar as casas das pessoas que vivem em pobreza energética mais sustentáveis, mais confortáveis”, assinalou a deputada única do partido.



11h30 – “Para um país diferente é preciso uma política diferente”, diz Rui Tavares



Ao retomar a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, Rui Tavares começou por afirmar que “Portugal tem alternativa” que passa “pelo rearranjo do nosso trabalho institucional para a uma economia que seja mais qualificada, com mais valor acrescentado, que permita aumentar os salários, reforçar a Segurança Social, e através de uma coleta de impostos mais ampla, mais justa, mais progressiva para financiar excelentes serviços públicos”.



Embora Portugal seja considerado “pequeno à escala global”, o Livre acredita que é possível conceber uma “elite de serviços europeia e atlântica que fixe aqui jovens portugueses e estrangeiros”.



"O país que temos não é inimigo do país que queremos", frisou. "Mas às vezes, a política que temos é inimiga do país que queremos. Para um país diferente é precisa uma política diferente, nomeadamente à esquerda. E para isso serve uma esquerda libertária, ecológica e europeísta como a que o Livre representa neste Parlamento".





Rui Tavares concluiu dizendo que “o Livre não votará a favor deste Orçamento, não podendo acompanhar a sua estratégia global, mas também não votará contra, porque algum caminho foi feito”, além de esperar que algumas da propostas e ideias do partido se venham a concretizar”.





11h16 - PS muda voto e aprova suspensão dos apoios a entidades russas sancionadas devido à guerra



O parlamento aprovou uma proposta da IL de alteração ao orçamento para suspensão dos apoios públicos às associações ligadas a entidades sancionadas devido à invasão russa da Ucrânia, com mudança de voto do PS após modificações na redação.



A nova redação da norma avocada para votação no plenário foi aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do PCP, que votou contra.



Na redação hoje aprovada, ficou fixado que "o Governo averigua as eventuais ligações, financeiras ou de outra ordem, entre as pessoas singulares e coletivas previstas no Anexo I do Regulamento (UE) n.º 269/2014 do Conselho, de 17 de março de 2014, e as associações registadas como representantes da comunidade ucraniana em Portugal no colégio eleitoral do Alto Comissariado para as Migrações".



A proposta da IL prevê, assim, que o executivo suspenda quaisquer apoios públicos, "nomeadamente transferências financeiras, reduções de encargos, subvenções, abatimentos fiscais e parafiscais, fornecimento de bens ou serviços em condições preferenciais, entre outros às associações indicadas supra, que se revele estarem ligadas, financeiramente ou por outra via".







10h50 – Chega condena “ideologia” no OE2022



Pedro Pinto, do Chega, considerou que “este é o Orçamento mais ideológico dos últimos anos”.



“A prova disso é que 309 propostas do Chega foram recusadas, rejeitas por essa bancada. Isso só proba uma coisa: ideologia”, defendeu o deputado.





10h44 – PAN destaca propostas a favor da transparência



Inês Sousa Real, do PAN, concorda que deve existir “maior transparência”. A deputada realçou duas propostas do partido, aprovadas nos últimos dias na Assembleia da República, que preveem melhorias no acesso dos cidadãos à execução orçamental.



A ideia é que os cidadãos possam saber como estão a ser utilizados os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “especialmente num contexto de maioria absoluta”.





10h42 – Livre concorda com necessidade de transparência na aplicação de fundos, mas “não é suficiente”



Rui Tavares do Livre começou por relembrar que estando várias normas avocadas neste debate que, “trabalhadas por este parlamento”, podem ser alcançadas “melhorias constantes na relação com os cidadãos” e, ao mesmo tempo, no “debate público e político” sobre o que é necessário fazer para a próxima década.



“O Livre acompanhará o projeto proposto pelo PS de dedução à coleta das empresas, que utilizem os seus lucros em sede de IRS para reinvestimento”, afirmou o secretário-geral do Livre.



Contudo, o partido considera que é preciso “fiscalizá-lo bem para que não haja desvio desses investimentos”. E deixou uma questão: “quando fazer o mesmo para os trabalhadores independentes?”.



Sobre o abono de família, Rui Tavares referiu que o partido apoia as propostas do PCP, mas considera que “em Portugal, uma esquerda consequente, não se deve contentar apenas com humanizar com um projeto neoliberal mas contrapor uma alternativa” de uma economia de “alto valor acrescentado”.



“É evidente que é necessário ter transparência na aplicação dos fundos”, disse ainda, referindo-se aos apoios europeus. “Mas é preciso muito mais do que isso. A transparência por si só não é suficiente”.







10h39 - BE acusa Governo de falta de transparência



Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, defendeu que “se a transparência é sempre importante numa democracia, é ainda mais importante no momento em que milhares de milhões de euros serão distribuídos de fundos comunitários”.



“Nesse ponto de vista, nós votamos a favor de qualquer medida que reforce a transparência e exigimos que ela seja bem implementada. E há coisas que não estão a ser bem implementadas”, acusou, dando o exemplo do Portal da Transparência.







10h30 – IL fala em falta de “espírito reformista” do PS



João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, diz ser “triste, mas verdade, que se não fosse o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], não haveria resquício de espírito reformista neste Orçamento”.



“E este espírito reformista é presumivelmente imposto por Bruxelas, porque por vontade do PS ele não estaria lá certamente”, condenou.







10h00 – Está a começar o debate na Assembleia da República

Aprovação garantida

Veja aqui as principais medidas de alteração da proposta de Orçamento do Estado para 2022 que foram aprovadas na especialidade.

O processo de votação do Orçamento do Estado para 2022 chega esta sexta-feira ao fim com a aprovação garantida pela maioria absoluta socialista. Para trás ficam quatro dias de votações e de debate na especialidade.A sessão plenária tem início com o debate de normas que forem avocadas pelas forças políticas com representação parlamentar. Segue-se o debate de encerramento com intervenção das bancadas e, por fim, do Governo.Espera-se que a votação na generalidade se repita: votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda e a abstenção do Livre e do PAN.Subsistem dúvidas quanto ao sentido de voto dos deputados do PSD/Madeira, que conseguiram viabilizar quatro propostas em sede de especialidade. O presidente do Governo Regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, reiterou na quinta-feira que estavam criadas "pontes de diálogo" com o Governo. Todavia, não destapou o véu sobre o sentido de voto.A proposta de OE2022 foi aprovada na generalidade, a 29 de abril, na Assembleia da República, apenas com os 120 votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre. Na votação final global este sentido de voto não será alterado.Agora, na votação final global, o Bloco de Esquerda já anunciou que votará contra o documento por considerar que deixa de fora respostas de esquerda.