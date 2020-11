Orçamento do Estado. PCP avisa que está tudo em aberto

Foto: Lusa

Para além da pandemia, o Governo enfrenta outro desafio, no curto prazo: garantir a aprovação do Orçamento do Estado para 2021. Começa esta sexta-feira, no Parlamento, a discussão na especialidade com um recorde de propostas de alteração: mais de 1500.