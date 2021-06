Orçamento do Estado pode receber mais 277 milhões de receita

O Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos preparam-se para entregar ao estado mais dividendos do que o previsto inicialmente. O Banco de Portugal já entregou em dividendos 428 milhões de euros, mais 53 milhões do que o valor inscrito no Orçamento do Estado.