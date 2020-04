Orçamento do Estado português é o 23.º mais transparente do mundo

De acordo com a International Budget Partnership (IBP) (Parceria Internacional de Orçamentos), cujo parceiro em Portugal é o Institute of Public Policy (Instituto de Políticas Públicas), a transparência do processo orçamental português mereceu 66 pontos em 100 em 2019, acima do limiar de 61 que "".Assim, Portugal é o 23.º classificado de uma lista liderada pela Nova Zelândia, que no "pódio" da transparência tem a companhia da África do Sul (2.º) e da Suécia (3.º).Face a 2017, o resultado de 2019 mantém-se nos 66 pontos, uma subida face aos 64 de 2015, 62 em 2012 e 58 em 2010.O organismo considera ainda que é "publicado tarde" um 'Orçamento Cidadão', que consiste numa "versão mais simples e menos técnica da proposta ou do Orçamento aprovado pelo Governo, desenhado para divulgar informação chave para o público".Assim,

Participação pública deficitária

Em termos de participação pública no processo orçamental, Portugal alcança os 26 pontos, igual ao Canadá, abaixo do limiar de suficiência do instituto, os 61 pontos, número que o Reino Unido atinge neste 'capítulo'.Ainda assim, Portugal fica à frente da Noruega (22 pontos), Estados Unidos (22), Suécia (19), França (18), Alemanha (15), Itália (11) e Espanha (02).Dentro dos 26 pontos da participação pública, Portugal obtém 27 na formulação do orçamento, 55 na aprovação, zero na implementação e 33 na auditoria.À Assembleia da República, a entidade que organiza o inquérito mundial recomenda que "deixe qualquer membro do público ou qualquer organização da sociedade civil testemunhar durante as audiências à proposta de Orçamento antes da sua aprovação", alargando o mesmo projeto ao processo de auditoria da execução.





Recomendações ao Tribunal de Contas e Assembleia da República







Em termos de supervisão do processo orçamental, Portugal obteve um resultado de 72 pontos, com 69 a dizerem respeito a mecanismos legislativos de controlo e 78 ao processo de auditoria.Assim,

Já o Tribunal de Contas deve "assegurar que os processos de auditoria são revistos por uma agência independente".