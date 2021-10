Orçamento. Governo continua a negociar com os partidos da área socialista

Não houve acordo com o Bloco de Esquerda, depois da recusa do Governo de mexer na lei laboral e na Segurança Social, mas está marcada uma nova reunião entre as duas partes. Já o PCP disse que até à votação do Orçamento do Estado ainda se podem encontrar respostas concretas para o país.