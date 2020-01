Orçamento para a cultura tem um crescimento superior a 10% em 2020

A Ministra da Cultura garante que o Governo vai prosseguir com a subida do IVA nas touradas e diz que os portugueses não iriam compreender se fosse feito o contrário. O PSD e CDS não concordam e acusam o Governo de uma "ditadura do gosto". No debate do Orçamento para a Cultura, os partidos de esquerda foram críticos à falta de apoio às artes.