Orçamento. PCP centrado nas suas propostas e não na relação Governo-Bloco

O deputado comunista Duarte Alves explicou que o sentido de voto será decidido depois de o partido receber o documento do Orçamento do Estado para 2020, para então analisar o seu conteúdo, e verificar da existência de linhas políticas que defendam os interesses dos trabalhadores e do povo.